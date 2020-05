Reggio, la precisazione del GOM: caso di Coronavirus era stato già censito dal laboratorio Asp

La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria comunica che, in data odierna, il laboratorio di Microbiologia e Virologia del Presidio "Riuniti" ha registrato un nuovo soggetto positivo al test per il COVID-19. Tuttavia, il paziente, che risulta aver eseguito il primo accesso alle cure dell'Ospedale di Reggio Calabria, era già stato rilevato come positivo dal laboratorio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Via Willermin.

Pertanto, al fine del conteggio regionale, non si tratta di un nuovo positivo, ma della conferma di un caso già precedentemente censito.