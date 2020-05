Cinquefrondi, Villa Elisa riattiva i servizi destinati all'utenza esterna

A seguito dell'ordinanza regionale n.35 del 24 aprile scorso, la Casa di Cura Villa Elisa sta gradualmente riattivando i propri servizi destinati all'utenza esterna. Tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale (laboratorio analisi, diagnostica per immagini, visite specialistiche) sono, adesso, accessibili a tutti gli utenti. La Casa di Cura garantisce l'erogazione delle prestazioni nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalle raccomandazioni e disposizioni emanate dal Governo centrale e dagli organismi regionali competenti. L'intera struttura è sottoposta periodicamente a procedure di sanificazione degli ambienti e tutto il personale in servizio è dotato di dispositivi di protezione a garanzia della sicurezza personale e, soprattutto, dell'utenza.

Prosegue, poiché mai interrotta, l'attività dei ricoveri presso i reparti di Lungodegenza e di Riabilitazione Intensiva con la preziosa collaborazione dei reparti ospedalieri dei diversi nosocomi sul territorio regionale e, in particolare, del vicino ospedale di Polistena dove, al pari della Casa di Cura, sono state attivate tutte le procedure utili a garantire la continuità assistenziale ai pazienti in totale sicurezza. I trasferimenti programmati, in particolare dal reparto di Ortopedia, sono sempre avvenuti a seguito di attenta valutazione anamnestica e clinica con la stretta collaborazione dei sanitari delle strutture interessate, permettendo la presa in carico di pazienti e adottando tutte le misure di sorveglianza possibili.