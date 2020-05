Si potrà passeggiare a Reggio? Falcomatà: “Attendiamo chiarimenti dal Governo”

Non è ancora dato sapere se a Reggio Calabria dal 4 maggio si potrà anche passeggiare normalmente e non solo correre (LEGGI QUI la notizia).

Con un video pubblicato su Facebook, il sindaco Falcomatà è intervenuto sulla questione, che ad oggi (secondo l'ultima ordinanza firmata dal primo cittadino) non consente di svolgere attivita' di pubblico passeggio o attivita' ludica o ricreativa all'aperto.

"Voglio rassicurare i reggini, non sono impazzito di colpo. Un passaggio dell'ordinanza può prestarsi a fraintendimenti perchè è lo stesso DPCM a non essere chiaro in materia. Attendiamo chiarimenti dal Governo, così da capire senza possibili equivoci se sarà possibile passeggiare o meno. Non ho alcuna voglia di trattenere i reggini in casa, aprirò tutto quello che è possibile aprire. Nei prossimi giorni, attraverso della grafiche, diremo ai cittadini cosa è possibile fare e cosa no", le parole di Falcomatà.