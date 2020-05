"Ogni volta che si parla di Reggio Calabria io sorrido e continuerò a farlo perché la amo profondamente. È una città che da sempre mi fa stare bene.

La "smorfia" vista in TV, si riferiva CHIARAMENTE al suo Sindaco e alle posizioni propagandistiche con cui continua a strumentalizzare l'emergenza per mera campagna elettorale".

Lo scrive, in un post su facebook, la presidente della Regione Jole Santelli, replicando al sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, che alcune ore fa aveva dichiarato: "Sono il sindaco della più grande città della Calabria, anche se a qualcuno non piace. Chi la Calabria la rappresenta dovrebbe evitare di fare 'le facce' davanti a una verità. Questa città ti ha dato il 65% dei consensi. E detto tra noi – ha concluso Falcomatà, sorridendo - non è solo la più grande, ma anche la più bella".