Falcomatà a Santelli: “Eviti di fare le ‘facce’ quando si parla di Reggio Calabria”

"Sono il sindaco della più grande città della Calabria, anche se a qualcuno non piace". Così il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, in riferimento a un episodio accaduto nella trasmissione Tagadà di la7, in cui è stata ospite la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli (leggi qui la notizia).

Nello specifico, ha fatto discutere l'espressione di stupore della presidente della Regione Calabria alle parole del giornalista Roberto Arditti che, parlando delle decisioni dei sindaci calabresi rispetto all'ordinanza sulle riaperture, ha citato Reggio Calabria come "la città più importante della regione...", "più importante per dimensioni se non altro" ha aggiunto il giornalista notando la reazione della governatrice.

"Chi la Calabria la rappresenta dovrebbe evitare di fare 'le facce' davanti a una verità. Questa città ti ha dato il 65% dei consensi. E detto tra noi – ha concluso Falcomatà, sorridendo - non è solo la più grande, ma anche la più bella".