Ospedale di Locri: dopo le polemiche le possibili soluzioni. Simone (Uil-Fpl): “Un’area per ospitare i pazienti e i test in loco”

di Mariateresa Ripolo - Un ambiente per accogliere i pazienti in attesa dell'esito dei tamponi per non sovraffollare il pronto soccorso già in affanno e la richiesta per effettuare i test direttamente a Locri per diagnosticare eventuali contagi da Coronavirus. In cantiere ci sono già le soluzioni, dopo le polemiche che negli scorsi giorni hanno suscitato le foto che immortalavano pazienti sospetti Covid e non solo, in attesa sulle barelle da diverse ore, presso i locali del Pronto Soccorso dell'ospedale di Locri. (Qui l'articolo)

Prima di poter essere spostati nei vari reparti, i pazienti bisognosi di cure devono effettuare il tampone affinché si possa totalmente escludere un eventuale contagio, lunga però l'attesa a Locri in quanto le analisi vengono effettuate a Reggio Calabria. Anche i casi sospetti di Coronavirus sono costretti ad aspettare diverse ore l'esito dei test nell'area del pronto soccorso dedicata a loro.

«Pazienti sospetti Covid e non solo in attesa da molte ore per essere ricoverati. Non arrivano gli esiti dei tamponi», aveva denunciato Nicola Simone, segretario territoriale Uil-Fpl. Anche alcuni medici sui propri social avevano messo in risalto la problematica: «I tamponi andrebbero eseguiti e letti in ospedale, non inviati per lettura a 100 km di distanza nel laboratorio asp di Reggio Calabria».

Dopo poco la richiesta di autorizzazione per l'effettuazione di test Covid-19 presso il laboratorio di Locri, inviata dal direttore sanitario Antonio Bray al dipartimento Tutela della Salute della regione. A questa richiesta si è aggiunta anche la necessità di individuare un luogo dove, in totale sicurezza, i pazienti giunti in ospedale come casi no-Covid possano attendere i risultati prima di essere ricoverati a Locri o, in caso di eventuale positività, a Reggio Calabria.

«È il coronamento di un impegno che ci siamo assunti, insieme al direttore Bray e alla dottoressa Versace, responsabile del pronto soccorso», ci spiega Nicola Simone. «I pazienti potranno essere assistiti nell'area dell'ex Astanteria dell'ospedale di Locri. Ci saranno all'inizio dodici posti letto, l'inaugurazione dovrebbe avvenire a breve». Per l'analisi dei test si dovrà, invece, attendere l'installazione delle "apparecchiature necessarie per le procedure di diagnostica molecolare su tampone".

È stato, inoltre approvato il progetto per l'attivazione della "Stanza Rosa" dedicata alle vittime di violenza. «Su iniziativa della dottoressa Versace - conclude Simone – è un ambiente dedicato alle donne vittime di violenza. I locali non sono ancora stati individuati, ma verrà fatto a breve».