Mascherine made in Italy per il Gom: l'orgogliosa donazione della farmacia Postorino

Importazione? No grazie. Nella giornata di venerdì 30 aprile la storica farmacia Postorino di Reggio Calabria ha donato mille mascherine al Grande Ospedale Metropolitano, tutte rigorosamente made in Italy. Il motivo di tale gesto viene spiegato dai titolari della farmacia, in una nota nella quale si ricorda come dal 1783 fino al 1932 gli eredi di Domenico Postorino sono sempre stati proprietari della farmacia dell'ospedale.

"Per questo indissolubile legame fra la nostra storica Farmacia, l'Ospedale e la popolazione, oggi la Farmacia Postorino ha deciso di donare 1000 Mascherine al personale del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria - si legge nella nota - Questo materiale che viene spesso prodotto ed importato dalla Cina è ultimamente stato oggetto delle peggiori speculazioni oltre ad essere di difficile reperibilità. Noi abbiamo scelto invece di investire e sostenere il Made in Italy sopratutto per supportare l'industria italiana in un momento difficile come questo, acquistando prodotti di qualità e certificati da un'azienda da sempre attiva nella produzione di dispositivi medici e materiale sanitario. Più che mai oggi in questa situazione di emergenza globale ci sentiamo di dover fare la nostra parte, seppur con un piccolo gesto, per sentirci più vicini ad una realtà sofferente, a chi ne ha più bisogno, e a chi ci protegge tutti i giorni con il loro lavoro stando in prima linea, così come facciamo noi".