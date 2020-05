Denis Nesci nuovo commissario Fdi provincia Reggio Calabria, soddisfazione on. Wanda Ferro. Ernesto Rapani entra nell'esecutivo nazionale

«Sono felice per la nomina di Denis Nesci quale nuovo commissario di Fratelli d'Italia per la provincia di Reggio Calabria». E' quanto afferma l'on. Wanda Ferro, coordinatrice regionale di Fratelli d'Italia. «La decisione di Giorgia Meloni, che ho pienamente condiviso, affida la guida del partito ad un dirigente serio, competente e che ha sempre dimostrato una grande capacità di radicamento nel territorio. Sono certa – dice ancora Wanda Ferro - che anche in questo importante ruolo continuerà a dare un notevole contributo sia in termini di crescita che di qualità delle proposte di Fratelli d'Italia».

Wanda Ferro ha quindi rivolto anche le proprie congratulazioni ad Ernesto Rapani, entrato a far parte dell'esecutivo nazionale di Fratelli d'Italia: «Il giusto riconoscimento per un dirigente che ha creduto fin dall'inizio nel progetto di Giorgia Meloni, e che si è sempre speso con impegno, dedizione e spirito di servizio per la crescita del partito».