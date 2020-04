Melito Porto Salvo (RC), Crea (Ancadic): “Sostituita la condotta fognaria di Pilati dopo nostra segnalazione”

"Diamo atto che a seguito della nostra ennesima segnalazione, lo scorso 22 aprile il Comune di San Lorenzo, in collaborazione con il Comune di Melito di Porto Salvo e il Comune di Bagaladi, ha provveduto a sostituire il tratto di condotta fognaria situata sotto l'implacato del ponte stradale di Pilati al Km. 33+IV della Ss 106, dalla quale fuoriuscivano copiosi liquami fognari. La notizia ci è pervenuta telefonicamente da alcuni abitanti del luogo che a conclusione dell'intervento durato alcuni giorni esprimono il loro apprezzamento per l'attività di ripristino che ha riportato una importante sicurezza per il vivere civile. Aggiungiamo la soddisfazione dell'ANCADIC". E' quanto si legge in una nota di Vincenzo Crea, referente unico dell'A.N.CA.DI.C.

Dettagli Creato Giovedì, 30 Aprile 2020 21:37