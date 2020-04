Samo (RC): corsa contro il virus per le stabilizzazioni

Il Comune di Samo tra i primi comuni in Calabria a procedere alle assunzioni a tempo indeterminato durante l'emergenza sanitaria. Durante il periodo in cui sono state attuate gravose misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 da parte del governo sull'intero territorio nazionale, l'Amministrazione Comunale con delibera di Giunta Comunale n. 103/2019, ha approvato il piano assunzionale di 9 lavoratori ex LPU/LSU. Lo svolgimento della procedura concorsuale è avvenuto attraverso modalità telematiche, tramite videoconferenza tra candidati e commissione in modo tale da garantire il distanziamento sociale previsto per legge come misura di contenimento per prevenire il rischio del diffondersi del contagio da Covid-19. Il Comune di Samo è il primo comune ad utilizzare le procedure telematiche per lo svolgimento del concorso. I neo contrattualizzati a tempo indeterminato svolgono servizio nel Comune di Samo da oltre 20 anni e ricoprono più della maggioranza dei dipendenti del comune aspromontano.

La stabilizzazione del personale precario del Comune di Samo si aggiunge ad altri importanti risultati ottenuti delle organizzazioni sindacali in altri Comuni della Ionica. Merito delle assunzioni a tempo indeterminato va riconosciuto al sindaco Avv. Giovambattista Bruzzaniti, al vicesindaco Dott. Gregorio Bruzzaniti, al responsabile dell'area amministrativa Rag. Mariantonia Strati e alla Dott.ssa Nausica Filippone, segretario comunale che con grande professionalità ha contribuito alla realizzazione delle assunzioni nel rispetto delle norme di legge creando, in momento difficile, un giusto equilibrio all'interno dell'ambiente lavorativo e svolgendo il suo ruolo con correttezza e dedizione. Soddisfazione e orgoglio nelle parole del primo cittadino "Abbiamo fatto tutto quanto possibile nelle nostre competenze e possibilità per la realizzazione della stabilizzazione venendo incontro alle esigenze di tutti. Un importante obiettivo per tutta l'Amministrazione e per tutta la Cittadinanza. Siamo riusciti a risolvere problematiche assunzionali riscontrate da oltre un ventennio. Nonostante questo periodo di emergenza sanitaria, abbiamo voluto procedere con le stabilizzazioni valutando il prezioso lavoro svolto dai dipendenti del Comune di Samo, dal primo maggio dipendenti a contratto indeterminato." Durante la firma dei contratti il Sindaco ringrazia il Consiglio Comunale e la Giunta, che ancora una volta hanno contribuito alla realizzazione degli obiettivi preposti dall'Amministrazione Comunale, dando la giusta importanza alle assunzioni a tempo indeterminato. Presenti alla firma dei contratti il consigliere Giovanni Brancatisano e l'assessore Antonio Lucà. Affiancato dal vicesindaco e tutta l'Amministrazione Comunale, il sindaco Bruzzaniti raggiunge un'altra preziosa tappa al suo percorso da primo cittadino nel Comune di Samo.