Reggio Calabria: CGIL, CISL, USB e SUL insieme con un rappresentante ANPI per discutere delle tematiche della Festa e del lavoro

All'appello dell'ANPI di Reggio Calabria, - si legge in una nota - indirizzato in particolare alle organizzazioni sindacali di Reggio Calabria, per un'iniziativa sul significato e sull'attualità del PRIMO MAGGIO hanno risposto positivamente le principali sigle sindacali della città e le associazioni Immezcla e Quellochenonho.

Saranno quindi i rappresentanti di CGIL, CISL, USB e SUL a ritrovarsi insieme con un rappresentante dell'ANPI per discutere delle tematiche della Festa e del lavoro in una diretta Facebook che potrà essere seguita sulla pagina del Comitato Provinciale dell'ANPI, dalle ore 18.00 alle 19.30 di domani, giovedì 30 aprile.

Parteciperanno alla discussione: Gregorio Pititto (CGIL), Rosy Perrone (CISL), Aurelio Monte (USB), Aldo Libri (SUL), Paola Suraci (Immezcla), Francesco Alì (Quellochenonho) e Diego Cilio (ANPI). Introdurranno i lavori Antonio Malara (che curerà la parte tecnica dei collegamenti con tutti i partecipanti) e la giornalista Anna Foti, che coordinerà i lavori.

La UIL aderisce all'iniziativa, ma nessun rappresentante parteciperà alla discussione, a causa di un impegno concomitante.