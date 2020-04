Il sindaco di Roccaforte del Greco, Penna: "Irresponsabile ordinanza Santelli"

"Come Sindaci, che per due mesi ci siamo spesi per tutelare la salute dei nostri cittadini e vediamo che tutto rischia di essere reso vano da una irresponsabile Ordinanza emanata dalla Presidente della Regione Calabria alle 22 di stasera e con decorrenza 2 ore dopo, non possiamo accettare questo modo di agire senza nessuna consultazione degna del ruolo e della responsabilità che abbiamo nei territori che amministriamo.

Qui qualcuno gioca per motivi politici sulla salute dei calabresi.

Questo non possiamo accettarlo!

Per il contenimento della pandemia è stata costituita in quasi tutte le regioni e a livello Nazionale una cabina di regia istituzionale che prevede la partecipazione dei rappresentanti dei Sindaci.

In Calabria questo non "s'ha da fare" perchè si ha fretta ad arrivare primo nella corsa al populismo becero.

Questo modo di fare è semplicemente vergognoso!". Lo afferma in una nota il sindaco di Roccaforte del Greco, Domenico Penna.