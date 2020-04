Il sindaco di Benestare, Mantegna: "Seguiremo Dpcm Conte"

L'ordinanza della Presidente Santelli di questa sera mi lascia #esterrefatto.

Questo provvedimento si pone in contrasto con il DPCM del Presidente Conte di pochi giorni fa, non tiene conto della reale situazione di emergenza che stiamo attraversando e viene assunta senza nessuna concertazione con i sindaci.

Il Governatore Santelli sa bene che i sindaci rappresentano lo Stato nel territorio comunale è sono l'autorità sanitaria locale.

Perciò, sento il dovere di tutelare la salute della nostra Comunità così come fatto fin dall'inizio di questa emergenza.

Domani mattina, quindi, con gli uffici comunali valuteremo la situazione e faremo chiarezza andando ad emanare un'ordinanza con la quale verrà stabilito che a Benestare si applicano le norme emanate dal governo nazionale.

Perché non è accettabile che i miei cittadini per espressa previsione del Governo Centrale possono uscire di casa solo per alcuni specifici motivi e non per prendere una pizza seduti ai tavoli delle pizzerie, mentre il Governo Regionale dispone che già da domani le pizzerie di Benestare possono aprire con servizio ai tavoli non ha alcun senso.

Confido in un ravvedimento da parte della Presidente Santelli, ritengo che la salute pubblica sia un bene primario da salvaguardare in maniera assoluta.

Non si gioca sulla pelle e sulla salute dei cittadini.

Nel frattempo chiedo a tutti i cittadini benestaresi di mantenere la calma, di essere prudenti e di non sprecare tutti i sacrifici fatti in queste settimane.

#CoronaVirus!

#Benestare_contagioZERO!

#OrdinanzaSantellicontestata". E' quanto si legge in una nota del Sindaco di Benestare, Domenico Mantegna.