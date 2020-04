L'Associazione Coopisa dona ai cittadini del Comune di San Roberto mascherine monouso

« Ancora una volta si dimostra come nelle comunità che accolgono i rifugiati si crei un Welfare comune, vantaggioso per chi accoglie, così come per chi viene accolto » .



Queste le parole del presidente dell'Associazione Coopisa, Luigi De Filippis. In questi giorni, infatti, operatori e beneficiari del progetto SIPROIMI di San Roberto hanno realizzato mascherine monouso, con lo scopo di donarle alla popolazione per la grave situazione di emergenza che si sta affrontando in questo periodo. Le mascherine sono state realizzate internamente in cellulosa morbida ed esternamente in materiale traspirante ed impermeabile, così da evitare il passaggio di molecole d'acqua. Dai primi giorni di emergenza l'Associazione Coopisa si è dimostrata vicina alle necessità dell'intera comunità, e sta continuando, grazie al costante lavoro di operatori e beneficiari, a rimanere accanto alle persone meno fortunate o a chi lavora in prima linea per garantire sicurezza alla popolazione, per infondere un messaggio di speranza in un momento buio come quello che stiamo vivendo.

Citando il grande poeta e drammaturgo dell'antica Grecia, Sofocle, " L'opera umana più bella è di essere utile al prossimo".