« Non si ferma l'attività di potatura e manutenzione dell'aiuole portata avanti dall'amministrazione Falcomatà che per tramite della società Castore sta intervenendo in grande parte della Città».

È quanto afferma Katya Tripodo Segretaria Metropolitana dei Giovani Democratici di Reggio Calabria.

"L'amministrazione comunale sul tema della cura del verde pubblico e dell'arredo urbano sta portando avanti un lavoro prezioso e concreto grazie all'impegno del Vice Sindaco Armando Neri e del Gruppo Consiliare del Partito Democratico con il suo Capogruppo Antonino Castorina sempre presenti nel territorio ed attenti a risolvere criticità ataviche"

Proprio in queste ore prosegue la giovane democratica Tripodo dopo il grande lavoro portato avanti dall'amministrazione Comunale si è proceduto alla potatura e manutenzione delle aiuole di Piazza Posta a Gallico, una zona che prima della fase emergenziale era altamente frequentata e che si trovava in condizioni di reale difficoltà.

Il lavoro che l'amministrazione comunale sta portando avanti prosegue la giovane Democratica consentirà alla cittadinanza tutta di ritrovare una volta terminata la fase di emergenza una città più pulita e più ordinata.