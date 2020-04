Fondo per fuori sede: le associazioni ANIA e CONIA esprimo soddisfazione

Le Associazioni dell'inquilinato: ANIA e CONIA e della proprietà : UPPI , FEDERPROPRIETA' e CONFABITARE della Città Metropolitana di Reggio Calabria esprimono apprezzamento e giudicano positivamente l'istituzione del Fondo di tre milioni di euro a sostegno degli studenti fuori sede , deciso dal Consiglio regionale della Calabria in occasione dell'approvazione della Legge di Stabilità 2020.

Si tratta di un intervento giusto - si legge nella nota - che va incontro alle famiglie degli studenti calabresi impegnati sia fuori regione che all'interno della stessa in un domicilio diverso dalla residenza .

Sostenere le famiglie coinvolte per dare loro un ristoro economico sulle spese sostenute , per i propri figli , per il pagamento di bollette e affitti è necessario in questo momento di grave difficoltà economica derivante dall'emergenza sanitaria covid - 19.

Ci auguriamo , adesso , che questi fondi , attraverso procedure snelle e veloci , possano arrivare nel più breve tempo possibile agli aventi diritto.

Le Associazioni colgono l'occasione per ribadire la necessità di misure di sostegno emergenziali, per i mesi da marzo a luglio 2020, alle locazioni immobiliari sia ad uso abitativo che commerciale in favore di famiglie indigenti , artigiani , commercianti , esercenti e professionisti colpiti duramente dal punto di vista economico dall'emergenza coronavirus.

La Regione Calabria deve prevedere , attraverso una rimodulazione e riprogrammazione dei Fondi POR, anche un fondo ad hoc per garantire contributi in denaro per sostenere famiglie e piccole imprese nel pagamento dei fitti.

Speriamo che queste misure possano essere adottate al più presto. Non possiamo perdere ulteriore tempo altrimenti si rischia il collasso del tessuto sociale , economico e produttivo della nostra Regione con il pericolo concreto di infiltrazioni ancora più pesanti da parte della Ndrangheta.