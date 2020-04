Tablet per i migranti della Locride: consegnati a beneficiari Sprar i dispositivi per seguire le lezioni online

Nove tablet per i migranti beneficiari del progetto Sprar/Siproimi di Ferruzzano, ospitato logisticamente sul territorio di Sant'Ilario dello Jonio e gestito dalla Eurocoop Jungi Mundu presieduta da Rosario Zurzolo. Uno per famiglia o giovane adulto singolo e due per le famiglie più numerose con bambini che frequentano la scuola.

La consegna è avvenuta la scorsa settimana negli uffici della Eurocoop, grazie alle operatrici Vanessa Castrenze e Caterina Attisano che, nel rispetto delle norme di sicurezza previste dall'emergenza coronavirus, hanno incontrato i beneficiari. Il tablet consentirà ai più piccoli, tutti di origine siriana, di seguire le lezioni della scuola primaria e secondaria "De Amicis-Maresca", plesso di Sant'Ilario, da loro frequentato, mentre il giovane gambiano Buba Drammeh seguirà online le lezioni dell'Istituto alberghiero di Locri. Gli adulti potranno, inoltre, continuare le lezioni di alfabetizzazione ed insegnamento della lingua italiana, sia il corso interno al progetto che quello organizzato in collaborazione con il CPIA (Centro Provinciale istruzione Adulti).

Viene così garantita la didattica a distanza, al momento sostitutiva delle lezioni nelle classi in seguito alla chiusura degli istituti scolastici come misura di contenimento della diffusione del covid-19.

«Le famiglie dispongono quasi tutte di rete wi-fi domestica – spiegano gli operatori della Eurocoop Jungi Mundu – e a breve l'attiveremo anche per le due famiglie che ancora ne sono sprovviste. La didattica rappresenta un momento fondamentale e imprescindibile del processo d'integrazione di rifugiati e richiedenti asilo; assicurare quindi la continuità delle lezioni e dell'apprendimento è prioritario».