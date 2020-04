Laganadi (RC), consegnati router Wi-Fi a studenti e altre 500 mascherine ai cittadini

L'Amministrazione Comunale di Laganadi scende in campo al fianco degli studenti in questo periodo delicato e complicato per loro, a causa dell'emergenza coronavirus che ha interrotto l'anno scolastico, che, come annunciato negli ultimi giorni dal Governo, non riprenderà più.

Appuntamento a settembre con le lezioni in aula. Per questo l'esecutivo – si legge in un comunicato stampa dell'amministrazione comunale del Reggino - ha deciso di donare centinaia di router Wi-Fi che consentiranno ai ragazzi di partecipare senza difficoltà alle lezioni a distanza.

L'Amministrazione ha, quindi, individuato i bisogni informatici e digitali delle famiglie per poter orientare gli interventi, e ha consegnato i device che permetteranno ai ragazzi di continuare a imparare anche con le scuole chiuse.

Un segnale di lungimiranza e attenzione ai bisogni dei cittadini che testimonia l'impegno dell'Amministrazione guidata dal Sindaco Michele Spadaro.

"Vogliamo – si legge nella nota del Comune – impegnarci tutti insieme per ripristinare per quanto possibile, condizioni di normalità per i nostri studenti e garantire a tutti il proseguimento del proprio percorso scolastico restituendo un briciolo di serenità alle famiglie. Puntare sull'istruzione delle nuove generazioni, inoltre, è per noi la migliore forma di investimento per il futuro".

Oggi, intanto, si è conclusa la terza fase di consegna delle mascherine alla popolazione con la distribuzione di ulteriori 500 dispositivi. Una decisione voluta con forza dall'Amministrazione Comunale anche alla luce dell'obbligo di indossare le mascherine per uscire vigente su tutto il territorio regionale.

L'Amministrazione ricorda che indossare una mascherina non basta per vincere la battaglia contro il propagarsi del virus. Il rispetto delle regole, in particolare il distanziamento, rimane fondamentale in questo periodo per fermare la catena dei contagi.

Regole e prassi che i cittadini di Laganadi hanno ben compreso sin dall'inizio della pandemia, mantenendo comportamenti corretti ed adeguati che hanno permesso, fino ad oggi, di non registrare alcun caso positivo all'interno del territorio comunale.