Dal Conservatorio di Musica "F. Cilea" solidarietà alla Fondazione Falcomatà

Il Presidente e il Direttore del Conservatorio di Musica "F. Cilea", Concetta Nicolosi e Maria Grande, a nome di tutta l'Istituzione esprimono la più profonda indignazione e ferma condanna per l'atto vandalico che ha devastato la sede della Fondazione Falcomatà alla vigilia della Festa della Liberazione.

"In momenti come questo, in cui la memoria di uno dei personaggi più amati della tormentata storia di questa Città viene profanata con un atto vile e di oscura matrice, il sentimento di dolore ed esecrazione si accompagna al desiderio di un rapido svolgimento delle indagini e all'individuazione dei responsabili e degli eventuali mandanti.

Italo Falcomatà continua a fare paura agli ambienti del malaffare e della criminalità che assediano questa città. Il suo fulgido esempio di onestà, rettitudine e amore per una "Reggio bella e gentile" continuerà a essere faro, speranza e ispirazione per i reggini onesti.

Incondizionata solidarietà al figlio di Italo e attuale sindaco, Giuseppe, e alla famiglia Falcomatà".