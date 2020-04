Reggio, il Liceo “T. Gullì” lancia il video “Italia mia, che sarà”

"Nasce dal profondo del cuore e dalla voglia di tutti gli alunni, docenti e del Dirigente Scolastico Dott. Francesco Praticò di essere in qualche modo presenti, in questo momento storico di lotta al covid -19, dalla voglia di incontrarci e sentirsi uniti al di fuori della normale didattica, per esprimere il nostro sentimento di amore verso la nostra Italia e di dubbi e domande sul suo futuro, in una prospettiva di speranza, quindi tra queste la domanda: 'Che sarà della nostra Italia, chi lo sa?'". Lo scrive in una nota il Liceo delle Scienze Umane "T. Gullì" di Reggio Calabria. "Quale miglior linguaggio della musica e del coro, di facile ascolto e ai quali riconosciamo la forza di coesione ed unione. Ecco che nasce il virtualChoire 'Italia mia, che sarà' (GUARDA IL VIDEO) sulla base musicale della famosissima canzone dei Ricchi e Poveri 'Che sarà?' il cui testo è stato rielaborato. Quindi prodotto in casa, perché stiamo a casa, ma con l'attenzione e la cura e la forza di tutti gli allievi, i docenti che, anche se non visibili nel video, hanno supportato l'idea ed i lavori.

Siamo italiani e siamo una scuola Italiana quindi rappresentiamo il futuro e noi tifiamo per la nostra Italiaunita e forte per il cuore la fantasia e le capacità dei suoi cittadini. Sempre, quindi, positivi e ricchi di speranza ed in attesa di rialzarci e di ripartire, meglio di prima perché arricchiti nei nostri sentimenti e nei nostri valori, già molto forti".