Il Circolo Rhegium Julii solidale con la Fondazione Falcomatà

Il Circolo Rhegium Julii esprime la propria solidarietà alla Fondazione Italo Falcomatà per il vile atto intimidatorio con danni alle cose perpretato presso la sua sede sociale. "Il gesto inqualificabile colpisce ingiustamente non solo i sentimenti di una famiglia, ma l'impegno storico-culturale portato avanti dagli associati che hanno lavorato a lungo per rafforzare la memoria di ciò che una città intera non può dimenticare.

La libertà si conquista anche con atti di civiltà, di tolleranza e di giustizia e questo, spiace dirlo, non appartiene al gesto di chi si è macchiato di un così grave gesto di violenza.

Auspichiamo che il futuro ci riservi diversi e nuovi esempi di generosa convivenza civile e culturale perché questo non sia considerato il tempo dell'assenza, dell'odio e della disumanità".