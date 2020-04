Coronavirus, Falcomatà: "Bene prezzo massimo su mascherine"

"Il Commissario Arcuri ha annunciato che a breve sarà fissato un prezzo massimo per la vendita delle mascherine, anche per ciò che riguarda la quota fiscale connessa. È un provvedimento positivo, che va nella giusta direzione. Nelle scorse settimane avevo segnalato la problematica dei prezzi spropositati ai quali venivano vendute le mascherine nel commercio al dettaglio. Il Commissario Arcuri, anche in questa occasione, ha dimostrato di saper rispondere in maniera pronta alle esigenze segnalate dai territori". Lo ha dichiarato il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, commentando quanto affermato oggi in conferenza stampa dal Commissario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri.

