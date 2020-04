Devastazione sede fondazione Falcomatà: la solidarietà dell'Associazione Il Cuore di Medea Onlus

L'associazione "Il Cuore di Medea Onlus" si unisce alla famiglia di Italo, ai membri della "Fondazione Italo Falcomatà" e a tutti i reggini onesti nel condannare fermamente l'infame atto di devastazione della sede. La fondazione, nata per onorare la memoria dell'amato Italo, ha come mission la crescita culturale della città e l'aiuto alla ricerca scientifica, attraverso l'istituzione di borse di studio, premi e numerose attività. Italo è riuscito ad unire Reggio Calabria grazie al suo grande cuore ed alla sua capacità di ascoltare e di farsi "ponte" per consentire il costante dialogo tra le diverse anime della città. Confidiamo nell'operato delle forze dell'ordine perché facciano presto luce su un gravissimo episodio che ferisce tutta la cittadinanza. " L'esempio è la fonte del pensiero successivo " diceva Italo e lui, con la sua vita, è stato ed è ancora fonte d'ispirazione per l'intera comunità Reggina.

Dettagli Creato Sabato, 25 Aprile 2020 13:47