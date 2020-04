Dal Partito Socialista Italiano solidarietà alla Fondazione Falcomatà

"La Federazione provinciale reggina del Partito Socialista Italiano esprime solidarietà al Sindaco Giuseppe Falcomatá, ed alla famiglia, per l'atto vandalico compiuto presso la sede della Fondazione Falcomatá. Riteniamo che la politica debba orientare i propri obiettivi ad azioni positive esemplari. La figura di Italo Falcomatá rappresenta per tutti noi un esempio umano e politico non replicabile e per tale ragione il gesto compiuto assume un disvalore assoluto da condannare con ogni mezzo a nostra disposizione. Primo fra tutti la Resistenza di fronte alla deriva dei valori fondamentali del rispetto e del vivere civile". Lo afferma in una nota il segretariato provinciale del Partito Socialista Italiano, Giovanni Milana.

Dettagli Creato Sabato, 25 Aprile 2020 09:48