"Ci stringiamo attorno alla famiglia Falcomatà nel manifestare solidarietà incondizionata alla luce del vile atto intimidatorio perpetuato ai danni della Fondazione Falcomatà da ignoti e di cui auspichiamo che presto posa essere fatta luce per l'individuazione di mandanti ed esecutori". Queste le dichiarazioni di Miriam Noemi Idone Consigliere Comunale a Campo Calabro e Coordinatrice Metropolitana di Anci Giovani Reggio Calabria.

In questi anni è emerso come spesso e volentieri gli amministratori siano stati vittime in tanti, troppi casi, di atti intimidatori afferma la Idone ma è evidente che colpire e devastare la sede della Fondazione Falcomatà è un affronto a Reggio Calabria ed alla memoria della città.

Il messaggio di amore e di speranza che Italo Falcomatà ha sempre veicolato per il suo territorio tanto da aprire una stagione che da tutti è stata definita la Primavera di Reggio Calabria conclude la Idone rimane un messaggio talmente forte ed intenso per contenuti e senso profondo del suo agire che niente e nessuno può scalfirlo o indebolirlo.