Vandali nella sede della Fondazione Falcomatà: la condanna di Biondo (Uil)

"Condanniamo con sdegno l'azione di danneggiamento che, con estrema viltà, è stata portata a compimento contro la fondazione "Falcomatà". Chi ha scelto di prendere di mira i locali che ospitano la fondazione, comportandosi come vigliacchi criminali che si muovono di nascosto per la paura di essere scoperti, non ha preso di mira solo la fondazione "Falcomatà", chi la rappresenta e ciò che rappresenta per la città di Reggio Calabria e per la sua cittadinanza. Chi ha danneggiato quella sede ha sfregiato un'intera città, alla sensibilità dei suoi cittadini. A questi vigliacchi, vorremmo ricordare che la memoria non potrà mai essere cancellata, soprattutto non può essere cancellata con la violenza.

Chi scegli di compiere simili, inspiegabili e inaccettabili contro chiunque vengano rivolti, gesti si autoesclude dal vivere civile, si mette ai margini da solo. Dimostra di non avere insito nel suo essere il senso di vita sociale, del vivere in comunità.

Rimaniamo fermamente fiduciosi che le Forze dell'ordine con la loro professionalità riusciranno a risalire agli autori dell'insano e vile gesto ed a consegnarli alla giustizia, esprime la propria solidarietà e vicinanza alla famiglia Falcomatà". Lo afferma in una nota Santo Biondo, Segretario generale Uil Calabria.