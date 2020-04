Un azione ignobile e schifosa quella che ignoti hanno perpetuato ai danni della Fondazione Falcomatà ad affermarlo sono Katya Tripodo Segretaria Metropolitana dei Giovani Democratici e Francesco Danisi componente della Segreteria Nazionale dei Gd. Colpire la fondazione Falcomatà durante una situazione di emergenza come quella che vive il nostro territorio vuole dire colpire al cuore la città di Reggio Calabria affermano i Giovani Democratici. Il ricordo di Italo Falcomatà che è la storia di Reggio Calabria rimane comunque indelebile nel cuore e nella mente di Reggio Calabria e ci rende più forti e più uniti nel portare avanti il suo messaggio di amore per la città a dichiararlo sono i Giovani Democratici di Reggio Calabria. Ci stringiamo attorno alla famiglia Falcomatà concludono i GD per l'atto vandalico subito ai danni della Fondazione auspicando che la giustizia possa nei tempi più rapidi possibili fare luce su mandanti ed esecutori di un gesto ignobile e vile.

