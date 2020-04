Reggio, la Commissione comunale Politiche Giovanili lancia un contest per il 25 aprile: videomessaggi di lettura della Costituzione

La Commissione Politiche Giovanili del Comune di Reggio Calabria, nonostante le limitazioni del periodo, ha inteso proseguire il percorso avviato lo scorso anno per vivere pienamente il 25 Aprile.

Riteniamo necessario e doveroso ricordare e tramandare i valori celebrati in occasione della Festa della Liberazione, che oggi più che mai devono trovare la più ampia condivisione nella comunità nazionale.

Quest'anno di certo non lo si potrà fare riempiendo le piazze, ma sfruttando le possibilità offerte dalla tecnologia lo si potrà fare attraverso il web, con rinnovato sentimento.

Come?

Attraverso l'iniziativa promossa dalla Commissione Politiche Giovanili dal nome: "Rileggiamo la Costituzione".



L'idea, tendente a promuovere la celebrazione del 25 aprile attraverso la lettura della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana, consiste nella creazione di un evento dedicato sulla pagina istituzionale facebook del Comune di Reggio Calabria- Città di Reggio Calabria, all'interno del quale verranno pubblicati i video messaggi di lettura di un articolo della Costituzione o di un estratto dello stesso inviati dai cittadini.

Partecipare è semplice

- Scegli un articolo della Costituzione,

Realizza un video di breve durata durante la lettura dell'articolo o di un estratto dello stesso (ti consigliamo di posizionare il cellulare in orizzontale),

Condividilo sul tuo profilo con l'hashtag #rileggiamolacostituzione (e imposta la privacy del post in pubblica) e invia il link alla mail dedicata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , indicando in oggetto l'articolo scelto per la lettura e all'interno della email anche il tuo nome (se è diverso da quello del tuo profilo).

Nel corso della giornata del 25, tutti i contributi, rispondenti alle indicazioni fornite, verranno condivisi nella pagina dedicata all'evento, all'indirizzo https://www.facebook.com/events/236624710879527