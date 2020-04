Reggio, Loddo (Gd Tre Mulini): "Restyling Piazzetta Unicef restituisce polmone verde nel cuore della città”

"Le attività dell'amministrazione Falcomatà vanno avanti spedite e nonostante la pandemia e le difficoltà economiche che il Comune ha ereditato si procede ordinati verso il lungo cammino verso la normalit"

"Le panchine rotte, le giostrine distrutte, gli alberi e le ebracce in ogni dove e la mancanza di illuminazione sono solo un lontano ricordo per Piazzttetta Unicef da sempre luogo di incontro di famiglie e bambini, di anziani e sportivi"

Grazie agli interventi di Decespugliamento e manutenzione dell' arredo urbao - dichiara Loddo – oggi questo polmone verde diventa il simbolo di una città che non si arrende e che va avanti.

Oggi Piazzetta Uncief rappresenta un messagio di speranza per l'intera città e per noi del quartiere-prosegue Loddo - che ha visto i lavoratori di Castore grazie alle giuste intuizioni di Giuseppe Quattrone ed il coordinamento politico del Vice Sindaco Armando Neri in prima linea e con grande spirito di servizio a lavoro con tutte le prescrizioni per una operazione di totale restyling dell'intera area verde centrale nella zona di Tre Mulini.

"Un lavoro che è stato portato avanti negli anni con il ripristino dell'illuminazione, le attività di controllo e di manutenzione stradale nella zone circostanti afferma Loddo e che non finisce certo oggi in quanto con i nuovi arredi urbani già acquistati ed in arrivo grazie ad un lavoro seguito da Riccardo Mauro ed Antonino Castorina la zona verde e le arre destinate ai bambini saranno potenziate e migliorate in modo importante.

Come Giovani Democratici e come cittadini del quartiere ringraziamo il Capogruppo Dem Antonino Castorina per essersi fatto portavoce per la realizzazione di questi importanti interventi necessari per ridare slancio alla zona e che si aggiungono ai lavori di rigenerazione urbana negli isolati 87 e 88 ed alla quotidiana presenza in città ed in sostegno del nostro quartiere".

Lo afferma, in una nota, Demetrio Loddo, segretario dei Giovani Democratici di Tre Mulini e componente del Circolo del PD.