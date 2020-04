"Il Segretario Prov.le di FORZA NUOVA di Reggio Calabria, Margherita Zumbo, - si legge in una nota - si inserisce a gamba tesa nel dibattito politico sulla assurda e mancata richiesta al Governo da parte del Sindaco Falcomatà della sospensione di IMU e TASI, stigmatizzando l'accaduto, poiché, non è concepibile, che a Reggio Calabria, a fronte della chiusura di tutte le attività produttive per la pandemia, famiglie ed imprese, rimaste senza introiti, debbano pagare IMU e TASI, in mancanza di una liquidità oggettiva!

Ma, quello che più sconcerta, è che Falcomatà, - (non curandosi minimamente della reale crisi di liquidità che il blocco coatto di ogni attività ha causato a tutti indistintamente), - abbia chiesto al Governo solamente L'ABOLIZIONE DEI CANONI DEMANIALI per le strutture balneari private!

Forza Nuova, ritiene, che il Sindaco, facendo ciò, abbia compiuto un atto di grave disprezzo verso le difficoltà economiche patite dalla cittadinanza Reggina, alla quale il Sindaco non può chiedere di pagare Tributi Locali, se i cittadini non hanno soldi!

Tutto ciò è deprecabile e Falcomatà, da Sindaco, ha l'obbligo morale verso i cittadini Reggini, di chiedere, che nel Decreto "Cura Italia" del Governo venga inserita la sospensione, per Reggio Calabria, di tutti i Tributi Locali, prima tra tutti IMU e TASI, come hanno già fatto molti Sindaci Italiani.

Questo perché, la Legge prevede, che, se non interviene un provvedimento Governativo, che sospenda i Tributi Locali, allora i Comuni sono tenuti a versare allo Stato la loro quota di Tributo ad esso destinata, quota che si otterrà, facendo pagare, - (in questo caso ai Reggini), - IMU e TASI, per le quali il Sindaco non ha chiesto al Governo alcuna sospensione!

Quindi, è lecito pensare, che il Sindaco Falcomatà pretenda allora dalle famiglie e dalle imprese reggine un versamento coatto di IMU e TASI, pur sapendo, che i contribuenti Reggini non hanno i soldi necessari per pagare!

Questa è una prevaricazione palese del diritto della capacità impositiva del cittadino, specie se il contribuente è impossibilitato ai suoi obblighi tributari da situazioni specifiche da lui indipendenti, poiché, il fermo coatto, il contribuente non l'ha scelto, ma lo ha solo subíto, cosa che ha provocato la mancanza di liquidità a tutti tristemente nota!

Ci auguriamo, che Falcomatà ritorni sui suoi passi, poiché, Forza Nuova ritiene che non c'è nulla di più prevaricante, di un Sindaco, che sapendo benissimo, che i suoi concittadini non sono in grado di pagare, se ne infischia e poi mandi un domani cartelle esattoriali e decreti ingiuntivi ai contribuenti Reggini, perché dovrà spiegare loro, perché non ha chiesto al Governo la sospensione di IMU e TASI, cosa che avrebbe dovuto fare, *per non umiliare i contribuenti Reggini, attanagliati dalla crisi economica per la pandemia".