Rosarno, la Lega ricorda la figura della pittrice Nunzia Staltari

Il Gruppo consiliare della Lega di Rosarno non può che ricordare con grande simpatia ed affetto l'amica Nunzia Staltari, Presidente dell'Associazione Culturale Artisti del Quadrifoglio, pittrice, poetessa e organizzatrice di moltissimi eventi artistici e culturali sia a livello locale che nazionale, scomparsa all'improvviso. Una persona speciale che si è formata da sola e che, nel tempo, ha acquisito una preparazione umana e artistica rilevante. È stata promotrice nella sua città di innumerevoli eventi e manifestazioni, cercando di portare avanti un programma artistico, umano e professionale. Il suo motto era quello di lavorare tutti assieme per il bene della comunità. Un impegno costante che l'ha vista sempre in prima linea sia nel campo del lavoro che in quello artistico. È stata proprio Lei che nel 2004, con l'amministrazione del Sindaco Saccomanno, ha realizzato il Mercatino degli Artisti, dando vita alle aspirazioni di tanti giovani e movimentando culturalmente Rosarno. Così come, non possono dimenticarsi le tante mostre e iniziative che hanno rappresentato un momento di grande crescita per la nostra città. A Lei ed alla sua famiglia prima di tutto la vicinanza personale e poi quella del nostro Gruppo politico che si accosta al dolore della famiglia e dei tanti amici che hanno sempre ammirato e voluto bene a Nunzia. Rosarno perde un pilastro della sua cultura semplice ed umana che rappresentava Nunzia Staltari.

Dettagli Creato Giovedì, 23 Aprile 2020 10:45