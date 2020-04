Palmi (RC), attivato sportello gratuito di aiuto e supporto psicologico

Aperto a Palmi uno sportello gratuito di aiuto e supporto psicologico per chi soffre di depressione da coronavirus. Sono molti i casi di disagio e di sconforto in questi giorni di isolamento domiciliare che se non controllati possono cadere in stati mentali incontrollabili. L'iniziativa è stata voluta dallo Studio di psicologia e psicologia applicata ArcoIris diretto dalla psicologa Raffaela Condello che già da tre anni ha attivato lo sportello di aiuto, sempre gratuito, per le vittime del bullismo e del cyber bullismo, e di aiuto contro la violenza sulle donne. Oggi un nuovo sportello di sostegno al disagio psicologico da coronavirus. Una consulenza gratuita e telefonica nei giorni di martedì e venerdì pomeriggio sarà offerta a quanti ne avessero bisogno. La decisione – si legge in una nota stampa dello Studio Arcolris - muove dalla constatazione che le violenze a carico delle donne sono in aumento e che, in questo particolare momento, sono diventate le vittime predestinate di un disaggio sociale e mentale soprattutto in quelle coppie già in crisi da tempo.

Storie di cronaca giornaliera ci parlano infatti di percosse, lesioni, uccisioni. Chi può e trova la forza e il coraggio denuncia ma tante altre donne sopportano; sopportano per amore dei figli e per un amore a cui continuano a credere. È triste sapere che proprio in questo periodo di coronavirus le chiamate di aiuto al 1522, numero voluto dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per le pari opportunità, registrano un picco impressionante. Nei primi diciotto giorni di aprile, secondo i dati resi noti dagli organi di stampa, ci sono state 1.039 chiamate contro le 397 dello stesso periodo nel 2019. A gennaio e febbraio le segnalazioni erano calate rispetto all'anno scorso. Lo stare a casa porta con se conseguenze per i soggetti psicologicamente fragili. Bisogna avere il coraggio di chiedere aiuto.