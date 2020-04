San Roberto (RC), 100 anni ai tempi del coronavirus: tanti auguri a nonna Fortunata

Un augurio speciale quello che il Commissario Prefettizio del Comune di San Roberto, dott.ssa Francesca Iannò, i dipendenti comunali e tutta la cittadinanza, intendono fare alla signora Fortunata Porpiglia, concittadina e nonna di tutta la comunità che oggi compie 100 anni.

Un caloroso abbraccio virtuale per festeggiarla ed omaggiarla in un giorno così importante per lei e per tutta la sua famiglia. Un giorno speciale che infonde, in questo momento complicato e doloroso per tutti a causa del coronavirus, speranza e forza; quella stessa forza che ha messo lei nel superare le tante fatiche e difficoltà che la vita ha posto lungo il suo cammino.

Un dolce augurio di buon compleanno ad una donna forte e genuina, come la terra che ha coltivato in questi anni ed a cui si è sempre dedicata, insieme alla sua famiglia.

Ad una donna semplice e coraggiosa, esempio importante di vita e di saggezza.

Esempio di persone che possono raccontare la loro vita per come l'hanno vissuta, con i loro sacrifici, ma col sorriso sempre sul viso e la speranza nel domani.

La sua è una testimonianza di vita buona e generosa, come dimostrato dall'affetto di cui è circondata, che trasmette ai giovani e a tutti i cittadini un prezioso patrimonio di tradizioni e di valori che sono da sempre alla base della comunità sanrobertese.