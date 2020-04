Coronavirus, Anci Giovani Reggio Calabria: “Nella fase 2 fondamentale ruolo dell’Europa”

Attorno a un tavolo virtuale per il terzo appuntamento promosso da Anci Giovani Reggio Calabria si sono seduti per portare contributi interessanti Giosi Ferrandino Europarlamentare, Nicola Irto, Vice Presidente del Consiglio Regionale, Antonino Castorina, delegato alle Politiche Comunitarie della Città Metropolitana e Marco Simiani, responsabile infrastrutture del Partito Democratico.

La conversazione, iniziata con i contributi di Luca Cristarella, consigliere degli studenti dell'Università Mediterranea e da Francesco Danisi del Consiglio Nazionale dei Giovani, si è arricchita anche dei contributi portati dal presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Antonino Tramontana e dal presidente di Confesercenti Claudio Aloisio i quali si sono soffermati sulla inevitabile crisi economica del comparto produttivo della Città di Reggio Calabria.

Al virtual meeting – si legge in un comunicato stampa - che ha avuto circa 4.000 visualizzazioi ha preso parte anche Caterina Avanza, consigliere politico al Parlamento Europeo e consigliere particolare del presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron la quale ha rilanciato sul ruolo dell'Europa e della cooperazione tra gli stati membri per fare fronte comune per il post Virus.

Importanti – è scritto ancora nel comunicato stampa - sono stati anche i contributi di Giuseppe Basile, avvocato ed ex componente del CdA di Sogas, oltre al presidente di Anci Giovani Calabria, Marco Porcaro e della Consigliera Comunale di Reggio Calabria Paola Serranò preoccupati per le poche risorse che hanno i comuni.

Trasporti, infrastrutture, turismo, futuro. Al centro del confronto ci sono state le possibilità e le strategie post emergenza necessarie per rilanciare e far ripartire l'intera città metropolitana di Reggio Calabria. Dalle rassicurazioni di Marco Simiani circa alta velocità e rete stradale, alle criticità dell'aeroporto, passando per le gravi difficoltà economiche dei nostri imprenditori e commercianti.

Sullo sfondo l'Europa, a tratti distante, forse distratta ma necessaria. Fondamentale per poter assicurare una ripartenza ai nostri territori.

L'appuntamento virtuale ha dunque dato vita ad un menabò di idee e di possibili soluzioni per impostare rapidamente una exit strategy dall'emergenza pandemia e far ripartire la nostra economia con maggiore slancio partendo proprio dai fondi europei destinati al Sud italia.