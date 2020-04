"Ritengo opportuno, invitare la città metropolitana a risolvere quanto prima le problematiche di natura burocratica che impediscono il normale conferimento della frazione organica dei rifiuti, presso l'impianto di compostaggio di Vazzano (VV) da parte dei comuni autorizzati.

Non possiamo permetterci, soprattutto in questo momento storico, di affrontare una emergenza rifiuti che in breve tempo porterebbe al collasso il servizio di raccolta e trasporto rifiuti dei vari comuni interessati da tale problema, vanificando gli enormi sforzi fatti per garantire un servizio tanto importante quanto delicato.

In piena emergenza covid19 i vari comuni non hanno né gli strumenti ne la capacità di affrontare quella che potrebbe essere una vera emergenza igienico sanitaria.

Trovo doveroso sottolineare le grandi difficoltà che sta affrontando la città metropolitana per gestire nella migliore maniera la questione rifiuti, il tutto dettato da una totale mancanza di programmazione e gestione corretta da parte della regione Calabria negli ultimi anni, dando sempre più potere ai gestori privati degli impianti di trattamento dei rifiuti senza attuare una politica mirata alla costruzione di impianti di trattamento dei rifiuti pubblici che avrebbero da un lato esentato la regione da oneri molto importanti e dall'altra avrebbero permesso alle varie PA di garantire un servizio essenziale in modo costante potendo così raggiungere una percentuale di raccolta differenziata tale da potere

finalmente evitare di vessare i cittadini con livelli massimi della TARI.

"Da parte di ANCI giovani della città metropolitana di Reggio vi è la piena fiducia nei confronti del sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà, il quale con l'abnegazione che lo contraddistingue da sempre, proverà a risolvere un problema che potrebbe diventare una vera e propria bomba ecologica".

Lo afferma, in una nota, Domenico Mazzaferro, consigliere comunale di Rizziconi con delega ambiente e territorio e delegato alle politiche ambientali ANCI giovani della città metropolitana di Reggio Calabria.