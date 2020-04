Caulonia Marina (RC): Carabinieri trovano arma e munizioni in casolare abbandonato

Durante il fine settimana i Carabinieri della stazione di Caulonia Marina unitamente ai Cacciatori di Calabria hanno svolto approfonditi controlli nelle aree rurali che hanno consentito di individuare in località Stefano di Caulonia un casolare abbandonato utilizzato come un vero e proprio deposito di munizioni.

All'interno del casolare fatiscente i Carabinieri hanno trovato, celati dai rovi, alcuni bidoni in plastica sigillati ermeticamente contenenti al loro interno quasi 800 munizioni di diverso calibro nonché una carabina ad aria compressa perfettamente funzionante e un canna di fucile calibro 12. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato in attesa di essere trasmesso al RIS di Messina per i successivi accertamenti.

Continuerà l'azione di controllo posto in essere dal Gruppo Carabinieri di Locri attraverso le compagnie di Locri, Roccella Jonica e Bianco, al fine di reprimere qualsiasi tipo di reato.