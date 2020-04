Rosarno: la Lega si congratula con le Forze dell’Ordine e con i cittadini rosarnesi

"Il Gruppo consiliare della Lega di Rosarno - scrivono in una nota - non può che congratularsi con il Comandante della Tenenza dei Carabinieri e con il Comandante dei Vigili Urbani del Comune di Rosarno per l'impegno e la professionalità dimostrata in occasione della repressione delle condotte assunte in violazione delle norme sulle limitazioni per il coronavirus. Una attività costante ed importante sul territorio che ha bloccato qualsiasi tentativo da parte dei cittadini di uscire di casa senza adeguato motivo. E grazie a tale incessante attività a Rosarno, pur avendo avuto dei casi iniziali rilevanti, nessun contagio successivo vi è stato. Una azione perfetta che è, certamente, merito del Comandante Tenente Vincenzo Acanfora -oggi si festeggiano i 15 anni dall'insediamento della Tenenza- e dei Vigili Urbani, Maggiore dottor Domenico Martino, che si sono prodigati per attuare un servizio continuo e con una manifesta presenza sul territorio, tanto da scoraggiare qualsiasi persona che avrebbe pensato o tentato di violare la legge.

Ma, la popolazione ha risposto positivamente sia con una condotta ordinata e civile. Senza aggiungere la grande risposta degli agricoltori che si sono prodigati a sanificare, con i propri trattori e mezzi, l'intera città. La dimostrazione di come a Rosarno vi sia un senso solidale e di civiltà al di sopra di tante altre comunità. Solo un piccolo accenno sul problema dei migranti che hanno continuato a percorrere le strade di Rosarno, a volte anche senza alcuna mascherina o guanti, con assembramenti dinnanzi agli uffici postali o in altre zone di incontro. Non è facile bloccare questi, ma, sicuramente, nel prosieguo le Forze dell'Ordine sapranno come fare per evitare che ci possano essere delle diseguaglianze nel trattamento dei cittadini".