Le attività come ludoteche, sale feste, centri e servizi educativi per l'infanzia, associazioni ed agenzie di animazione, intrattenimento e attività per bambini si sono allineate alle disposizioni governative e sin da subito, dal 5 Marzo, sono rimaste chiuse. Le previsioni di riavvio per questo settore però sono drammatiche: di fronte alla certezza della non riapertura delle scuole, sembra ovvio che neppure le strutture recettive per i bambini riavvieranno le loro attività. Solitamente la primavera è il periodo migliore per avviare i progetti estivi, le collaborazioni, gli eventi e le diverse attività, ma ora è tutto fermo e non abbiamo alcuna informazione circa la riapertura, né le modalità possibili, questo diventa un enorme problema perché di fatto rimanda tutto a Settembre (speriamo...) Non è possibile immaginare attività ferme per oltre 6 mesi. Questa è la fine di tantissime realtà importanti, fatte da professionisti appassionati che ogni giorno, per tanti anni, si sono spesi per la cultura del gioco e del tempo di qualità dei bambini. Questa è la fine per tanti servizi per bambini e famiglie che sono indispensabili, non solo per la gestione del tempo dei genitori lavoratori, ma soprattutto per gli aspetti aggregativi, socializzanti ed educativi dei nostri servizi. Nella città di Reggio Calabria sono davvero tante le realtà che in questi anni si sono spese, costruendo nel tempo, con grossi sacrifici economici e duro lavoro, un supporto significativo ai bambini e alle famiglie, promuovendo eventi e attività rivolte ai bambini e sviluppando la cultura del gioco e l'attenzione ai più piccoli. Sono tante le proposte, le idee, le attività che hanno arricchito il territorio cittadino di iniziative e attività di qualità per i bambini, costruendo reti, collaborazioni anche con le istituzioni scolastiche, formative e territoriali. Ma i servizi per bambini e tutto il comparto dell'animazione, ricreazione, servizi e supporto, le ludoteche e i pachi gioco, non appartengono ad una categoria precisa, per questo non sono state prese in considerazione, in modo organico, dalle misure di sostegno economico del Governo. Queste realtà oggi si trovano in una situazione disastrosa, niente incassi (che solitamente derivano dai contributi degli associati), ma solamente tantissime spese fisse quali: canoni di locazione, tasse, contributi e assicurazioni.

Abbiamo bisogno che le Istituzioni competenti ci offrano un aiuto economico concreto per poter sostenere tutte le spese ineludibili nel periodo di chiusura e nel periodo di ripresa, affinchè non si perda questo importante comparto che sostiene tante famiglie e la promozione dell'infanzia.

Per il territorio di Reggio Calabria hanno aderito: Soc. Coop. Soc. Polis A.r.t.s. proprietaria della ludoteca/sala feste Space Party, ASD Ludici-educativa Lelefante, Papeete Party, La Bottega del Divertimento, Centro ludico Hakuna matata aps, APS Pagliacci Clandestini , Ludoteca "Study & Fun by Eureka", A.S.E. Benvenuti in Babyland, Ass. Culturale Il Cerchio Magico, Ass. Play spazio ludico Sarade', Nuova Compagnia Dams.