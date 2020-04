È stata avviata questa mattina la seconda distribuzione dei buoni spesa alle famiglie in difficoltà del territorio reggino. Con il prezioso supporto di volontari delle associazioni operanti sul territorio e con il coordinamento del settore welfare del comune, in queste ore sono stati distribuiti complessivamente 582 blocchi di buoni che potranno essere spesi dalle famiglie presso gli esercizi commerciali convenzionati che hanno partecipato alla manifestazione d'interesse indetta dal comune. A darne notizia in una nota l'Assessore alle Politiche Sociali Lucia Nucera che insieme al sindaco Giuseppe Falcomatà ha ringraziato gli operatori impegnati nella distribuzione e tutto il personale del Comune e della Città Metropolitana che ha offerto il suo prezioso supporto.

Alla distribuzione odierna seguirà una terza tranche di buoni che saranno erogati già nei prossimi giorni. Complessivamente ad oggi sono circa 1350 le famiglie reggine che hanno usufruito dei buoni erogati dal Comune.

"Una prima risposta concreta - hanno spiegato l'Assessore Nucera e il Sindaco Falcomatà - che ha raggiunto circa 3000 persone cui seguiranno altre nei prossimi giorni. Ringraziamo i volontari, perchè non bisogna mai dare per scontata la disponibilità delle associazioni, soprattutto in un momento come questo in cui ognuno di loro potrebbe stare tranquillamente a casa. Ovvio, che si tratta solo di un inizio, perché chiaramente è necessario dare ai soggetti fragili un sostegno più strutturale, a partire da coloro che hanno subito gli effetti devastanti, in termini economici, di questa pesante crisi sanitaria dell'emergenza Covid".

"L'attività di sostegno alle famiglie fragili per l'emergenza Covid è in campo ormai da più di un mese, già dallo scorso 5 marzo. Il settore politiche sociali - hanno concluso il Sindaco e l'Assessore - ha creato una rete sociale in collaborazione con il Centro Operativo Comunale presente al Ce.Dir, insieme al Banco Alimentare, la Protezione civile, la Caritas, la Croce Rossa che ci ha consentito di consegnare, oltre i buoni, anche più di un migliaio di pacchi spesa alle famiglie attraverso la rete dei volontari. A tutti loro va davvero un immenso grazie. Nei prossimi giorni continueremo a verificare, una per una, tutte le domande pervenute sui buoni, incrociando i dati per stilare la terza graduatoria, sino all'esaurimento totale dei fondi disponibili".