Coronavirus, Siclari (FI): “Grazie a Papa Francesco per il grande gesto di vicinanza a Reggio Calabria”

"In una delle regioni con la sanità più precaria, il gesto dei Papà Francesco non può passare inosservato. Sono 4mila mascherine, 400 tute e occhiali il materiale che Papa Francesco ha donato all'Ospedale di Locri per il personale sanitario, tramite l'Elemosiniere card. Konrad Krajewski al vescovo di Locri-Gerace, mons. Francesco Oliva, che ringrazio per la sua costante attività a favore dei calabresi e dei più deboli e che ha fatto sapere, inoltre, che, oltre alle sette scatole di materiale sanitario ricevuto, sono in arrivo anche due respiratori per il reparto di terapia intensiva. Un grazie al Santo Padre per il gesto di vicinanza e attenzione a un ospedale che più di tanti altri ha bisogno di supporto nella gestione di questa emergenza".

Lo afferma, in una nota, il senatore Marco Siclari, capogruppo di Forza Italia in commissione igiene e sanità del Senato.