Coronavirus, la testimonianza di una reggina all’estero: “La mia esperienza in India”

"A causa dell'emergenza Covid-19, a due giorni dal rientro in Italia, i miei voli sono stati cancellati. Sono sempre in contatto con l'Ambasciata italiana in India e, in questo momento, mi trovo in un ashram. Penso sia un posto sicuro. Due volte a settimana viene una equipe di medici a controllarci e a verificare che tutto vada bene". Sono le parole di Giorgia Puntoriere, una giovane originaria di Reggio Calabria, che si trova in India, 'bloccata' dall'emergenza Coronavirus.

Giorgia, digital marketing specialist, racconta in un video la sua esperienza di questi giorni da italiana all'estero, precisamente a Rishikesh, conosciuta per essere la città dello yoga e della spiritualità.