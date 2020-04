Il progetto di Spinoza continua e si sposta sul web. Falcomatà il primo ospite

"Adesso ritorna il futuro". Con questo slogan, lo scorso 19 gennaio presso il Cine Teatro Metropolitano l'associazione Spinoza si presentava alla città di Reggio Calabria. Sasha Sorgonà, imprenditore e Presidente dei Giovani di Confcommercio Rc, l'ideatore del progetto nato nel 2019.

"Spinoza - La fabbrica del futuro" è un'associazione apartitica e senza scopo di lucro che ha come obiettivo la diffusione di idee propositive per lo sviluppo della città metropolitana di Reggio Calabria. L'evento al Cine Teatro Metropolitano (impreziosito dalla presenza di ospiti illustri) è servito per togliere il velo sulle idee e i propositi che Spinoza vuole portare avanti assieme alle migliori energie del territorio.

Il tour delle periferie (che avrebbe visto Sorgonà e gli altri membri del direttivo di Spinoza in tutti i quartieri periferici di Reggio Calabria per conoscere da vicino le problematiche del territorio) previsto per le scorse settimane, è stato rinviato a causa dell'emergenza Coronavirus e conseguenti direttive emanate dal Governo.

Il progetto di Spinoza però non conosce pause, va avanti e si sposta sul web. A partire da mercoledi 15 aprile via al nuovo progetto 'Spinoza Web edition', una serie di dirette che vedrà ospiti protagonisti della vita imprenditoriale, artistica e istituzionale di Reggio Calabria.

Affrontare con coraggio e determinazione uno dei momenti più difficili della storia recente per l'Italia intera e Reggio Calabria nello specifico, con la speranza di ripartire il prima possibile. Per farlo nel miglior modo possibile però servono idee, entusiasmo e spirito di collaborazione. Questa la filosofia alla base del nuovo progetto di Spinoza, associazione che ha nel suo dna l'obiettivo di divulgare progetti propositivi per lo sviluppo innovativo del tessuto sociale.

L'ideatore di Spinoza Sasha Sorgonà e il giornalista Pasquale Romano ospiteranno nel primo appuntamento (mercoledi 15 aprile alle ore 17.00) il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

Come seguire le dirette di 'Spinoza Web edition?' Semplice, basta collegarsi su Facebook. Le dirette verranno trasmesse in contemporanea sulla pagina ufficiale di Spinoza (https://www.facebook.com/spinozasashasorgona/) e sulla pagina 'Quelli che Reggio Calabria' (https://www.facebook.com/QuelliCheRC/) grazie ad una partnership che prevede l'intervento e la collaborazione degli amministratori della pagina.

"Viviamo tempi difficili -le parole di Sorgonà- stretti nella morsa tra l'attuale emergenza sanitaria e una crisi economica i cui confini non sono ancora percepibili. Bisogna rialzarsi e combattere a testa alta. 'Spinoza Web edition' vuole dare un piccolo contributo nel percorso fatto di orgoglio e riscatto che dovrà guidare la nostra amata Reggio Calabria.

Per queste ragioni chiediamo la partecipazione di tutti, invitiamo i reggini a seguire le dirette ed interagire con noi, così da offrirci spunti interessanti per i vari confronti con gli ospiti, a partire dal sindaco Falcomatà. Ringrazio gli amministratori della pagina 'Quelli che Reggio Calabria' per aver sposato il nostro progetto, il loro contributo in termini di visibilità e contenuti è importante per dare al nostro progetto ancora più forza. Vinceremo noi questa battaglia", conclude l'ideatore di Spinoza.