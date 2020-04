Coronavirus, controlli nel weekend di Pasqua: i numeri della polizia municipale di Reggio Calabria

"Poche persone in giro e osservanza delle prescrizioni". Lo ha affermato, in una diretta facebook, il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

Il primo cittadino ha fornito e commentato i dati sui "controlli effettuati dai 34 agenti della polizia locale in città" nella giornata di ieri e nella mattinata di oggi.

Ieri, nella giornata di Pasqua, sono state fermate 134 persone e sono stati elevati 21 verbali. "E' un numero abbastanza basso. La stragrande maggioranza era quindi fuori casa con un valido motivo" ha commentato l'inquilino di Palazzo San Giorgio.

Sono stati controllati, inoltre, 116 esercizi commerciali e sono stati elevati zero verbali.

I dati parziali della Pasquetta: 200 persone fermate, 15 verbali, 1 persona denunciata per resistenza a pubblico ufficiale nella zona sud della città. Verbalizzato il caso di due droni utilizzati senza autorizzazione nel quartiere Arghillà.

Il sindaco ha colto l'occasione per fare gli auguri "a chi è in trincea e sta continuando a lavorare per noi: personale medico, forze dell'ordine e personale Atam, e a tutti coloro che oggi non hanno potuto festeggiare la Pasquetta".

foto di repertorio