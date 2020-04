La Commissione Toponomastica del Comune di Reggio Calabria, per voce del proprio Presidente, prof. Giuseppe Cantarella, e dei componenti prof. ssa Angela Misiano Martino, prof. ssa Francesca Leotta, prof. Giuseppe Caridi, dott. Stefano Iorfida, dott. Domenico Cappellano, dei consiglieri Rocco Albanese, Francesco Gangemi ed Antonino Matalone, nonché del Segretario Fulvio Cama, intende esprimere il proprio più vivo apprezzamento e la propria gratitudine all'opera che, dall'inizio della pandemia, l'Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, guidata dal Sindaco, avv. Giuseppe Falcomatà, sta svolgendo sul fronte dell'emergenza che si è determinata con l'epidemia Covid-19. Le decisioni che sono state prese, sempre regolarmente rese note dal Sindaco ai cittadini con molta serenità e fermezza, utilizzando un efficace registro comunicativo familiare, hanno consentito di limitare al massimo i contagi nella nostra Città, hanno messo in evidenza lo spirito di solidarietà dei Reggini ed hanno fatto emergere, come sempre avviene a Reggio Calabria nei momenti storici critici, un forte sentimento di cittadinanza, sempre nel rispetto della legalità e delle istituzioni.

La Commissione Toponomastica si onora di poter offrire il proprio servizio alla Città.