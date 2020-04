Coronavirus: dalla Lega di Rosarno plauso ai provvedimenti della Giunta Regionale

Il Gruppo consiliare della Lega di Rosarno non può che ringraziare il presidente Jole Santelli e l'intera Giunta Regionale per i provvedimenti assunti a favore delle categorie deboli e disagiate. Una "boccata di ossigeno" per cercare di non far morire famiglie e piccoli imprenditori. "È indispensabile, in questo momento, ragionare sia sul problema di controllo della pandemia e sia, comunque, sulla evidente crisi economica e sociale. Superata la prima dobbiamo essere pronti ad affrontare la seconda, avendo già seminato il terreno e predisposto il percorso da intraprendere. La Calabria era già in difficoltà ed oggi è sprofondata nella piena povertà.

La Piana di Gioia Tauro ha inverosimili necessità di sostegno per il comparto agricolo e per i piccoli artigiani. Un occhio di riguardo merita la gestione del porto che potrebbe dare grandi opportunità se gestito diversamente e con una mentalità manageriale. Abbiamo bisogno di persone capaci ed esperte che possano guardare lontano e possano incidere seriamente sul territorio. L'attuale governance sotto questo aspetto è stata fallimentare. Il porto non può limitarsi al solo transhipment, rimanendo, tra l'altro, succube alla decisione di pochi, ma deve rientrare in una programmazione a lungo termine che possa incrementare le attività e l'inserimento dello stesso in percorsi nuovi e di maggiore valenza concreta per la crescita e l'occupazione. Siamo certi, come Lega, che si farà di tutto per pianificare la prossima evoluzione e, quindi, consentire -anche inserendo una valutazione sulla possibile piastra del freddo- lo sviluppo delle nostre eccellenze che già esistono".