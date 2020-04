Palmi (RC), conferenza dei capigruppo in vista del Consiglio comunale del 18 aprile

Nella giornata di ieri (9 aprile) si è svolta la conferenza dei capigruppo propedeutica ai prossimi lavori del Consiglio Comunale di Palmi. La riunione ha avuto luogo nella Sala del Consiglio, anziché nella stanza abitualmente utilizzata per le riunioni, dove i capigruppo intervenuti, muniti di guanti e mascherine, hanno seguito quelle che sono le misure di sicurezza imposte dal DPCM attualmente in vigore per contrastare l'emergenza da CoVid-19.

Congiuntamente al Presidente del Consiglio comunale, i referenti dei gruppi consiliari – si legge in un comunicato stampa del Comune di Palmi - hanno discusso di quelli che saranno i punti all'ordine del giorno della prossima riunione della massima assise politica palmese, che sarà convocata per sabato 18 aprile alle ore 17 in I convocazione.

Tra i punti all'ordine del giorno, vi è la surroga e la convalida dei neo consiglieri comunali Alessandra Bonaccorso per la lista Ranuccio Sindaco e Massimiliano Arcuri per la lista Obiettivo comune che subentrano relativamente a Giuseppe Forleo e a Rocco Ferraro, entrati in Giunta lo scorso febbraio; di seguito alla surroga, saranno ricomposti i nuovi gruppi consiliari e le commissioni consiliari permanenti. Successivamente, l'assise provvederà a discutere ed a votare gli atti relativi al bilancio di previsione 2020-2022 e la variazione al bilancio che permette di recepire i fondi stanziati dal Governo attraverso l'ordinanza della Protezione civile per l'emergenza Co-Vid-19. Infine, oltre ai debiti fuori bilancio nascenti da sentenze esecutive, il Consiglio provvederà a votare l'approvazione dello schema di contratto per la cessione dei terreni in Località Cropo e la conseguente acquisizione al patrimonio comunale e l'atto d'impulso per la riqualificazione dell'area degradata del vecchio mattatoio comunale, ubicata il Località Piazzale Macello.