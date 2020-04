Confesercenti Reggio Calabria promuove vetrina virtuale per i negozi che effettuano consegne a domicilio

Confesercenti Reggio Calabria, visto il perdurare delle misure restrittive atte a contenere l'epidemia del Covid-19, ha promosso la realizzazione di una piattaforma gratuita denominata reggioshopping.it da mettere a disposizione dei cittadini e di tutte quelle attività che, pur costrette a rimanere chiuse al pubblico, possono, pero, continuare ad effettuare le vendite dei propri prodotti con consegna a domicilio.

Reggio Shopping è un centro commerciale virtuale, una vetrina sul web per i negozi dell'area Metropolitana di Reggio Calabria, che consente di acquistare innumerevoli prodotti, tutti con consegna a domicilio. Uno strumento, quindi, per sostenere le attività commerciali del territorio offrendo un utile servizio ai reggini che in questi giorni aiutano la loro comunità stando a casa.

Confesercenti Reggio Calabria - si legge in un comunicato stampa dell'organizzazione - è da sempre accanto agli imprenditori, li sostiene nelle loro attività a maggior ragione durante questa terribile crisi. Per tale motivo abbiamo deciso di offrire, in maniera totalmente gratuita e senza alcun scopo di lucro questa piattaforma alla comunità, convinti che sia doveroso in questo momento dare il nostro piccolo contributo a supporto del territorio metropolitano reggino. Un supporto riconosciuto anche dal patrocinio gratuito concesso dalla Città Metropolitana e dal Comune di Reggio Calabria. Chiediamo, quindi, anche la vostra collaborazione per divulgare il più possibile questa iniziativa che, se pur in minima parte, può fornire una boccata di ossigeno a tante piccole realtà imprenditoriali che ormai da più di un mese vedono i loro incassi azzerati. Ove voleste fornirci degli spazi pubblicitari gratuiti nei formati che riterrete opportuni ve ne saremmo grati convinti che, qualsiasi azione possa portare un vantaggio al tessuto economico reggino, sia indispensabile per poter ripartire con maggior vigore verso, speriamo, una ripresa che avrà ricadute positive sul nostro martoriato territorio. Noi ci crediamo ed abbiamo avviato questa iniziativa investendo ingenti risorse in termini di tempo know how ed impegno, senza nulla pretendere in cambio. Speriamo che anche voi la vogliate sostenere così da dare un concreto segnale di vicinanza alla città. È implicito che qualora vogliate aderire a questa richiesta il vostro marchio sarà riportato nel sito come partner dell'iniziativa.