Riteniamo di fondamentale importanza le dichiarazioni del Sindaco Giuseppe Falcomatà in merito alla necessità di attivare da subito gli strumenti necessari per rilanciare lo sport di base nella fase del post emergenza Covid a dichiararlo è Alessandra Serra consigliere comunale a Laganadi e Responsabile Sport di Anci Giovani Reggio Calabria.

"Lo sport di base è uno dei principali motori del tessuto sociale cittadino ed è necessario programmare ed immaginare da subito le misure che possano rilanciare e sostenere la fase successiva alla emergenza sia per le società sportive, che per le federazioni che per gli enti di promozione sportiva"

E' quanto dichiara in una nota il responsabile Sport di Anci Giovani, Consigliere Comunale a Laganadi Alessandra Serra.

" Come Anci Giovani abbiamo da subito posto il problema ed insieme al Consigliere Metropolitano delegato alle Politiche Giovanili Antonino Castorina ed a Paolo Ciccù del Consiglio Nazionale del Csi abbiamo aperto un tavolo di discussione aperto a tutti e necessario a coinvolgere tutte le realtà sportive del territorio al fine di elaborare un documento di idee da sottoporre ai vari livelli di governo"

"Lo sport nella città Metropolitana di Reggio Calabria è un diritto inalienabile ed un motore sociale necessario da supportare e rilanciare con l'aiuto di tutti, la posizione di reale confronto e di impegno concreto assunta dal Sindaco Giuseppe Falcomatà pertanto va supportata anche dagli altri livelli istituzionali per avviare una vera e propria operazione Salva Sport" queste le conclusioni di Alessandra Serra Consigliere Comunale a Laganadi.