Dal Comune di Grotteria solidarietà agli operai di Locride Ambiente

L'amministrazione Comunale di Grotteria rivolge un pensiero di solidarietà e vicinanza ai dipendenti della Società Locride Ambiente che svolgono il servizio di raccolta differenziata in quasi tutta la Locride ed, in particolare, nel nostro Comune.

L'amministrazione si sente molto vicina a questi operai che, in questo momento di estrema difficoltà, continuano a svolgere, con grandi sacrifici, un servizio meritevole di lode. Ogni mattina escono per effettuare un lavoro fondamentale per tutti noi, oggi più che mai, rischiando di compromettere la loro salute. "Per questo motivo, come amministrazione comunale, desideriamo manifestare loro tutta la nostra solidarietà ed il nostro apprezzamento.

Esprimiamo, quindi, un sincero ringraziamento da parte nostra e, senz'altro, da tutti i nostri concittadini.

E pur nella consapevolezza che, in passato, ci siano state, per varie vicissitudini, delle carenza da parte nostra, vogliamo precisare che abbiamo provveduto ad effettuare tutti i pagamenti dovuti alla Società appaltatrice del servizio di raccolta differenziata, saldando l'intero debito per l'anno 2019, in modo da soddisfare le legittime aspettative dei dipendenti operanti sul cantiere di Grotteria e delle loro rispettive famiglie.

Infine, in qualità di Presidente del Consorzio Locride Ambiente, mi sento in dovere di rivolgere a tutti i Sindaci l'appello a voler dare maggiore priorità ai pagamenti dovuti alla predetta Società, in modo che chi svolge il servizio di raccolta differenziata non venga penalizzato in questo delicato frangente" afferma il sindaco di Grotteria Vincenzo Loiero.