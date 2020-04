Coronavirus a 'Villa Elisa'. La casa di cura di Cinquefrondi: “Effettuati tamponi a degenti e operatori, attendiamo esito test”

"Intorno alle ore 16, grazie alla collaborazione delle Autorità Sanitarie Locali, abbiamo ricevuto i tamponi residui e proceduto allo screening sugli operatori sanitari non ancora testati. Tutti i degenti e tutti gli operatori della casa di cura sono stati sottoposti a tampone per identificazione di covid19. Attendiamo, adesso, che il Laboratorio competente ci comunichi, quando disponibile l'esito degli screening. Sarà cura della Direzione Sanitaria aggiornare puntualmente su eventuali sviluppi". E' quanto si legge in una nota della Casa di Cura Villa Elisa di Cinquefrondi, dopo che un paziente, negli scorsi giorni, è stato trovato positivo al Codi-19.

